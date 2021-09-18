هناك ٣ شركات محروقات لم تبدأ بعد بتفريغ بواخرها بانتظار تحويل مصرف لبنان أموال فواتيرها القديمة للمحروقات المدعومة على سعر ٨٠٠٠ ليرة وفي حال تم تحويل الأموال يوم الاثنين المقبل تُلتمس اراحة السوق في منتصف الأسبوع (LBC)

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