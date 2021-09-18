جنبلاط عبر "تويتر": أعلنت شركة Halliburton فوزها بعقد حفر آبار نفط في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل نفس المنطقة التي كدنا نستعيد قسما منها لولا المزايدات

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