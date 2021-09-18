بسام طليس لـ"الجديد": اذا اصدرت الحكومة المرسوم وفق الآلية التي اتفقنا عليها بموضوع دعم قطاع النقل البري فان تعرفة النقل ستكون 10 آلاف ليرة وما دون لـ"السرفيس"

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