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اليونان تعتزم تقديم احتجاج لتركيا ضد "مضايقاتها" لإحدى سفن الأبحاث شرقي البحر المتوسط (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-09-2021 | 07:18
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