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توقف ‏السير ‏على ‏بوليفار ‏معروف ‏سعد باتجاه الجنوب ‏بسبب ‏طوابير السيارات على محطة ‏الوقود مقابل مستشفى شعيب

Lebanon 24
18-09-2021 | 08:34
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