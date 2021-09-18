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رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي استقبل وزير الداخلية بسام مولوي واطلع منه على نتائج التحقيقات الاولية في شأن شحنة نيترات الامونيوم التي تم ضبطها مطالبًا متابعة التحقيقات الجارية في هذا الموضوع لكشف كل ملابساته
Lebanon 24
18-09-2021
|
10:15
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