ميقاتي طلب من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع اسرائيل من مباشرة اعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها

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