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ميقاتي طلب من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع اسرائيل من مباشرة اعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها

Lebanon 24
18-09-2021 | 10:19
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