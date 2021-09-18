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الرئيس ميقاتي تابع مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض الاجراءات المتعلقة بحل ازمة المحروقات، مشددًا على ان الاولوية هي لانهاء طوابير اذلال المواطنين امام المحطات واعادة انتظام عملية توزيع المحروقات في كل المحطات
Lebanon 24
18-09-2021
|
10:21
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