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مصادر فلسطينية تؤكد ان الاتصالات اثمرت اتفاقا على وقف اطلاق النار في وقت سجل سقوط عدد من الجرحى نقل بعضهم الى مستشفيات المنطقة (الجديد)

Lebanon 24
18-09-2021 | 11:28
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