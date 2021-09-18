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مجلس الأمن: قلقون إزاء الأزمة السياسية في الصومال بين الرئيس ورئيس الوزراء وندعو إلى حل المشاكل عبر الحوار

Lebanon 24
18-09-2021 | 12:16
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