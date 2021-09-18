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عائلة ضحايا الضربة الجوية في كابول تعتبر الاعتذار الأميركي "غير كاف" وتقدم لواشنطن قائمة مطالب

Lebanon 24
18-09-2021 | 14:06
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