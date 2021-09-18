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أخبار عاجلة
"حماس" تدعو إلى مواجهة مشاريع تصفية قضية فلسطين في السنوية الأولى لـ"اتفاقات أبراهام" (روسيا اليوم)
Lebanon 24
18-09-2021
|
16:29
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