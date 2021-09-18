أخبار عاجلة

وفاة أول وزير نفط كويتي وآخر من صافح الملك فيصل قبيل اغتياله

Lebanon 24
18-09-2021 | 16:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية العراقي يسلم نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعوة إلى الملك سلمان بشأن قمة "دول جوار العراق"
lebanon 24
19/09/2021 12:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل وزير الدفاع الجديد قبيل مراسم التسليم والتسلم
lebanon 24
19/09/2021 12:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني يهنىء بوحبيب ويبلغه قرار الملك عبدالله بدعم لبنان
lebanon 24
19/09/2021 12:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام الجديد جورج قرداحي فور عودته الى لبنان: لن أُصرّح قبيل لقائي برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
lebanon 24
19/09/2021 12:54:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:48 | 2021-09-19
05:41 | 2021-09-19
05:32 | 2021-09-19
05:18 | 2021-09-19
04:50 | 2021-09-19
04:44 | 2021-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website