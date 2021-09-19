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إيران تهدد بمواصلة العمليات العسكرية ضد المسلحين الأكراد في كردستان العراق (العربية)

Lebanon 24
19-09-2021 | 03:01
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