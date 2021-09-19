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أخبار عاجلة
وزير الخارجية المصرية يؤكد على ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
Lebanon 24
19-09-2021
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03:49
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