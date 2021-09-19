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وزيرة الخارجية البريطانية: الاتفاق الأمني الجديد مع أستراليا والولايات المتحدة يبرهن على استعداد بريطانيا "للتصلب" في الدفاع عن مصالحها
Lebanon 24
19-09-2021
|
04:34
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