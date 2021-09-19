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إنقلاب سيارة في بلدة عاصون الضنية وقد توجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة إلى المكان

Lebanon 24
19-09-2021 | 04:50
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