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أردوغان يعلن أنه سيلتقي مع رئيس وزراء اليونان خلال اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك

Lebanon 24
19-09-2021 | 05:32
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