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وزير النفط العراقي: قد يبلغ إجمالي صادرات البلاد من النفط بما فيها صادرات كردستان 3.4 مليون برميل يوميا في أيلول

Lebanon 24
19-09-2021 | 05:48
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