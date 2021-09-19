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أخبار عاجلة
فلسطين: سلطات الاحتلال تؤجّل موعد محاكمة الشاب المقدسي مراد عطية من حي الشيخ جراح حتى نهاية شهر أيلول الجاري.
Lebanon 24
19-09-2021
|
06:27
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