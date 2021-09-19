رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني: قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لإتفاق الاطار

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