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أخبار عاجلة
نادي الاسير في فلسطين: أسرى السجن سيشرعون غداً كخطوة أولية بإضراب تدريجي في حال استمرت إجراءات الاحتلال
Lebanon 24
19-09-2021
|
10:16
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