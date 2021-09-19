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رئيس هيئة الأركان الأردني يبحث مع نظيره السوري في عمان تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود والأوضاع في الجنوب السوري ومكافحة الإرهاب

Lebanon 24
19-09-2021 | 11:39
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