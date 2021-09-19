المتحدثة الإقليمية بإسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث: اميركا على تواصل مع شركائنا في لبنان لتوفير دعم لمساعدة السلطات اللبنانية للقيام بواجباتها (LBCI)

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