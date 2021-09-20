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طالبان تعلن تفكيك قنبلة زرعت على جانب أحد الطرقات في مدينة جلال أباد

Lebanon 24
20-09-2021 | 03:29
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