الرئيس نجيب ميقاتي خلال تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة: الكلام الذي نقوله لا يحلّ وحده معاناة اللبنانيين وسنخرج من الأقوال الكلاسيكية والانطلاق نحو العمل الجاد

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