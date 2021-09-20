ميقاتي خلال تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة: من رحم المُعاناة ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب إنبثقت حكومتنا لتُضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل

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