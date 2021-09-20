ميقاتي: بعزم وإرادة للقول إننا قادرون نعم قادرون بتضافر كل الجهود المخلصة في هذا الوطن الحبيب وهذا الأمل رأيناه في عيون اللبنانيين التي توجهت نحونا كرافعة خلاص لما يعانونه

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