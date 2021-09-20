أخبار عاجلة

ميقاتي: لإيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللّجنة الرسميّة للمتابعة بهدف جلاء ملابسات هذه القضية

Lebanon 24
20-09-2021 | 05:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بري: كل ما نريده من ليبيا هو تحرير الإمام الصدر ورفيقيه والقضية لن تموت
lebanon 24
20/09/2021 13:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ43 لتغييب الإمام السيّد موسى الصدر: الإمام الذي جاءنا كغيم السماء هو الصدر الذي حمل الوطن ووجعه
lebanon 24
20/09/2021 13:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: في الذكرى الثالثة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر نفتقد في هذه الأيام العصيبة غياب رجل الحوار والانفتاح والوطنية وإيمانه برسالة العيش المشترك والتضحية في سبيل وحدة العائلة اللبنانية
lebanon 24
20/09/2021 13:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: النظام الليبي برمّته يتحمل مسؤولية جريمة اختطاف الإمام الصدر ورفيقيه
lebanon 24
20/09/2021 13:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:42 | 2021-09-20
06:30 | 2021-09-20
06:27 | 2021-09-20
06:26 | 2021-09-20
06:25 | 2021-09-20
06:24 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website