ميقاتي: تأكيداً على حُسن سير العملية الديمقراطيّة في لبنان تؤكّد الحكومة التزامها إجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية

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