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ميقاتي: لإستكمال سياسة الإصلاح الإقتصادي التي تقدّم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر بعد إعادة دراسة لائحة مشاريع برنامج الإنفاق الإستثماري والإستفادة من توصيات الدراسة الإقتصادية للإستشاري (ماكينزي)

Lebanon 24
20-09-2021 | 05:07
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