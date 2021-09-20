ميقاتي: لإستكمال سياسة الإصلاح الإقتصادي التي تقدّم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر بعد إعادة دراسة لائحة مشاريع برنامج الإنفاق الإستثماري والإستفادة من توصيات الدراسة الإقتصادية للإستشاري (ماكينزي)

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