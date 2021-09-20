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ميقاتي: نؤكد العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مُراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة

Lebanon 24
20-09-2021 | 05:08
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