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ميقاتي: نؤكد العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مُراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة
Lebanon 24
20-09-2021
|
05:08
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