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ميقاتي: تؤكد الحكومة على هدفها المتمثل بحماية جميع اللبنانيين على إختلاف تطلُعاتهم لاسيما منهم الذين إنتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019

Lebanon 24
20-09-2021 | 05:10
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