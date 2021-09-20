ميقاتي: تؤكد الحكومة على هدفها المتمثل بحماية جميع اللبنانيين على إختلاف تطلُعاتهم لاسيما منهم الذين إنتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019

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