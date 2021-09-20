فضل الله في جلسة الثقة: لو تمت محاسبة حكومة واحدة في التاريخ اللبناني وحُجبت عنها الثقة لما وصلنا الى هنا بل كنا دولة مصدرة للكهرباء و النفط وللسلع الاساسية

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