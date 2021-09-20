فضل الله: الحكومة ورثت أثقالاً كثيرة وعليها القيام بخطوات سريعة للحدّ من الانهيار ولديها فرصة النجاح مثلما يريد أغلبية الشعب اللبناني، ويجب على الحكومة أيضاً التحلّي بالإرادة والمسؤولية الوطنية

Lebanon 24