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فضل الله: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يتم بموافقة الطرفين وبعدم دخول الحكومة في الوصفة الجاهزة للصندوق

Lebanon 24
20-09-2021 | 05:24
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