فضل الله: النظام المصرفي في لبنان اثبت فشله ولا يمكن إصلاحه والمصارف لم تكن مؤتمنة على ودائع اللبنانيين بل مارست سرقة كبرى وهي تتحمل جزءاً كبيراً مما وصلنا إليه في لبنان

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