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فضل الله: نأمل في نجاح الحكومة بتضافر الجهود وبالتعاون للنهوض بالبلد

Lebanon 24
20-09-2021 | 05:40
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فضل الله: الحكومة ورثت أثقالاً كثيرة وعليها القيام بخطوات سريعة للحدّ من الانهيار ولديها فرصة النجاح مثلما يريد أغلبية الشعب اللبناني، ويجب على الحكومة أيضاً التحلّي بالإرادة والمسؤولية الوطنية
lebanon 24
20/09/2021 16:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: ننتظر نجاح الحكومة لان الفشل ممنوع والوضع لا يحتمل
lebanon 24
20/09/2021 16:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان هنأ ميقاتي بتشكيل الحكومة: نتمنى له التوفيق والنجاح في تحقيق النهوض بالبلد
lebanon 24
20/09/2021 16:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
غسان عطالله: نأمل أن الحكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيين في هذه الظروف الدقيقة
lebanon 24
20/09/2021 16:49:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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