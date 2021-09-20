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باسيل: لقد احترم رئيس الحكومة الدستور والميثاق واحترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمّم على التشكيل فكانت الحكومة ميثاقية دستورية

Lebanon 24
20-09-2021 | 06:25
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