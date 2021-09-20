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الفرزلي ردّاً على باسيل: عليك تسمية النواب الذين حوّلوا أموالاً إلى الخارج، ولعدم الاعتداء على الناس

Lebanon 24
20-09-2021 | 06:30
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سجالٌ كلامي حاد بين الفرزلي وباسيل: "لعدم الاعتداء على الناس" (فيديو)
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20/09/2021 16:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الذين يصرّون على الاعتداء الناس وقطع الطرقات وتهديد البلد في سلمه الأهلي يجب اعتقالهم
lebanon 24
20/09/2021 16:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من مجلس النواب: سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمّل المسؤولية وعدم الهروب منها ولأننا نريد ان نساهم بخلاص البلد وليس بتخريبه
lebanon 24
20/09/2021 16:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: قلت سابقا أنني لست مرشحا لرئاسة الجمهورية وطالما الرئيس عون في بعبدا لا اتناول هذا الموضوع وامام وجع الناس الانتخابات الرئاسية تفصيل
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20/09/2021 16:51:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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