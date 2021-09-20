أخبار عاجلة

باسيل: لو تمّ اقرار قانون الكابيتول كونترول يومين بعد 17 تشرين مثل غير دول كقبرص واليونان، لما كان تمّ تحويل ما لا يقل عن 12 مليارا للخارج والجريمة ما زالت مستمرة بفعل رفض اقرار القانون

Lebanon 24
20-09-2021 | 06:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
باسيل: نريد الانتخابات في وقتها على اساس القانون القائم الذي كلفنا سنوات للوصول اليه مع تحسينات ومع الحفاظ على حق المنتشرين بالاقتراع
lebanon 24
20/09/2021 16:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اقرار إقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك لمدة سنة واحدة
lebanon 24
20/09/2021 16:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لوضع مشروع قانون من شأنه مُعالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي إستجدّت بعد 17 تشرين الأول 2019 لاسيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج
lebanon 24
20/09/2021 16:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: قانون البطاقة التمويلية اقر واللجنة الوزارية التي نص عليها القانون انجزت مهمتها وكان معروفا ان الدعم سيرفع تدريجيا لكنه لن ينخفض الى الصفر وحتى من يتباكى على الاحتياطي الالزامي يعرف ان هناك امورا ستظل تدفع
lebanon 24
20/09/2021 16:51:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:28 | 2021-09-20
09:13 | 2021-09-20
08:52 | 2021-09-20
08:52 | 2021-09-20
08:28 | 2021-09-20
08:14 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website