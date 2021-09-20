29
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
فايزر تعلن أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا آمن للأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة (سكاي نيوز)
Lebanon 24
20-09-2021
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
تحالف فايزر بايونتيك يتجه لطلب التصريح لجرعة ثالثة من لقاحه المضاد لفيروس كورونا
Lebanon 24
تحالف فايزر بايونتيك يتجه لطلب التصريح لجرعة ثالثة من لقاحه المضاد لفيروس كورونا
20/09/2021 16:52:19
20/09/2021 16:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تعلن إلغاء اجتماع وزير دفاعها مع نظيره البريطاني هذا الأسبوع على خلفية أزمة الغواصات (سكاي نيوز)
Lebanon 24
فرنسا تعلن إلغاء اجتماع وزير دفاعها مع نظيره البريطاني هذا الأسبوع على خلفية أزمة الغواصات (سكاي نيوز)
20/09/2021 16:52:19
20/09/2021 16:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة الإسرائيلية تستعد لتطعيم مواطنيها بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
Lebanon 24
الصحة الإسرائيلية تستعد لتطعيم مواطنيها بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
20/09/2021 16:52:19
20/09/2021 16:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاح "فايزر" للأطفال ما فوق 12 عامًا وبو شاهين: كورونا يستهدف هذه الفئات واللقاح فعّال بنسبة 95%
Lebanon 24
لقاح "فايزر" للأطفال ما فوق 12 عامًا وبو شاهين: كورونا يستهدف هذه الفئات واللقاح فعّال بنسبة 95%
20/09/2021 16:52:19
20/09/2021 16:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
صدور تسعيرة المازوت الإيراني في لبنان.. إليكم ثمن الـ20 ليتراً
Lebanon 24
صدور تسعيرة المازوت الإيراني في لبنان.. إليكم ثمن الـ20 ليتراً
16:04 | 2021-09-19
19/09/2021 04:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كُشف السّر.. لهذا السبب انخفض الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
كُشف السّر.. لهذا السبب انخفض الدولار في السوق الموازية
14:00 | 2021-09-19
19/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين.. الانفراجة ستحصل في هذا التاريخ
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين.. الانفراجة ستحصل في هذا التاريخ
12:00 | 2021-09-19
19/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو خطير" بشأن أزمة المحروقات.. هذا ما سيحصل قريباً
Lebanon 24
"سيناريو خطير" بشأن أزمة المحروقات.. هذا ما سيحصل قريباً
11:20 | 2021-09-19
19/09/2021 11:20:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل تراجعه في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل تراجعه في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم
13:53 | 2021-09-19
19/09/2021 01:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:28 | 2021-09-20
المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر يقوم بجولة على بعض السوبرماركت لمراقبة تخفيض الأسعار وضبط المخالفات (LBCI)
09:13 | 2021-09-20
السيسي: ندعم كل الجهود لحل سياسي شامل في اليمن
08:52 | 2021-09-20
مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار في مدينة ألماتي في كازاخستان (العربية)
08:52 | 2021-09-20
المجلس الأعلى للدولة الليبية: لا نرى أن الانتخابات المرتقبة ستولد استقرارا ويجب تأجيلها
08:28 | 2021-09-20
بري رفع جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة إلى الخامسة والنصف عصراً
08:14 | 2021-09-20
غوتيريش: يجب إيقاف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم
فيديو
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
20/09/2021 16:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
20/09/2021 16:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
20/09/2021 16:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact