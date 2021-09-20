عناية عز الدين: لبنان مهدد بوجوده وبأمنه والزمن الان هو للتعاون بهدف التخفيف عن الناس وهذه الحكومة نافذة الامل الاخيرة قبل الانهيار الكبير ونحن محكومون بالامل

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