أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي للـmtv: التسعير بالدولار والدفع بالليرة هو الحلّ الوحيد في السوبرماركت والمؤسسات السياحيّة ستستمرّ في التسعير بالليرة اللبنانية

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