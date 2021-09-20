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المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر يقوم بجولة على بعض السوبرماركت لمراقبة تخفيض الأسعار وضبط المخالفات (LBCI)

Lebanon 24
20-09-2021 | 09:28
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