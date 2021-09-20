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أسامة سعد في جلسة مجلس النواب: خسر الناس من ودائعهم الكثير من دون رفّة جفن من بيانكم الوزاري فضلاً عن الخسائر جراء تدهور الليرة والأسعار والبطاقة التمويلية الموعودة لن تعوّض الخسائر

Lebanon 24
20-09-2021 | 10:40
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