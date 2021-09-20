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حبيش: عكار محاصرة من بعض أبنائها الخارجين عن القانون الذين يقومون يومياً بمصادرة شاحنات المحروقات المتوجهة إلى بلداتها
Lebanon 24
20-09-2021
|
12:25
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