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درويش: بعد صراعات وتجاذبات سياسية مددت الفراغ القاتل 13 شهرا وُلدت الحكومة بوفاق انعكس ايجابية وجدية في العمل

Lebanon 24
20-09-2021 | 12:32
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السفيرة الفرنسية في لبنان: يتطلب الوضع المأساوي في البلد التزاماً بناءً من قبل كل القوى السياسية، بحيث تتمكن الحكومة التي يقودها الرئيس نجيب ميقاتي من العمل بتصميم في سبيل تحقيق الاستقرار والوحدة والازدهار في لبنان و من أجل كافة اللبنانيين.
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السفيرة الفرنسية في لبنان: بعد ١٣ شهراً من الشغور، يشكّل تأليف الحكومة المرحلة الأولى و الأساسية لتعافي لبنان. من الملح الآن البدء بالعمل.
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