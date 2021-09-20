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درويش: بالرغم من عدم تمثيل الطائفة العلوية في الحكومة لكونها ليست حكومة موسعة إنما لدينا كل الثقة أن الرئيس ميقاتي وكل وزير على حدة سيكونون سندا لهذه الطائفة لاسترداد جزء من حقوقهم

Lebanon 24
20-09-2021 | 12:37
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