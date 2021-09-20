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رعد: تم توظيف الازمة الاقتصادية للنيل من حزب المقاومة وللطعن في صدقيته وراحت الولايات المتحدة تهدر المال على شراء الذمم وتحريض اللبنانيين ضد بعضهم البعض

Lebanon 24
20-09-2021 | 13:33
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